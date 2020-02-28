Два человека погибли в бассейне столичного банного клуба

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Два человека погибли в банном клубе на юге столицы из-за падения в бассейн с сухим льдом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Два человека погибли – мужчина и женщина, еще двое мужчин пострадали. Всем им около 25–27 лет", – заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека. В момент инцидента в бане отдыхала компания из 20 человек.

В банном комплексе отмечала отмечала день рождения популярный блогер-миллионник Екатерина Диденко, более известная как "аптечный РЕВИЗОРРО". Сообщается, что в бассейн кинули более 30 килограммов сухого льда, который, как предполагали гости, должен был превратиться в пар. В результате прыгнувшие в бассейн получили химические ожоги.

Диденко опровергла сообщения СМИ о своей гибели. Блогер сообщила в Instagram, что ее муж находится в реанимации, а кто погиб – не знает.

