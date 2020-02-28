Спасатель предупредил о раннем появлении клещей в столичном регионе

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Аномально теплая зима в Москве и области приведет к пробуждению лесных клещей раньше времени. Об этом заявил лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев.

"Сюрприз ожидает Москву и область в поведении насекомых. Некоторые виды из них раньше появятся на свет и представят собой опасность для людей уже в марте-апреле, но это относится, прежде всего, к лесному клещу, укусы которого чрезвычайно опасны для человека", – цитирует РИА Новости слова Фалеева.

Эксперт подчеркнул, что для борьбы с насекомыми-вредителями необходимо регулярно проводить акарицидную обработку лесных массивов, парков, а также носить закрытую одежду при походе в лес весной.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов рассказал, что в этом году из-за аномальных погодных значений популяция комаров может заметно уменьшится.

По словам эколога, сокращение числа комаров может негативно сказаться на животных, поскольку личинки этих насекомых служат едой для некоторых видов рыб и птиц, без соответствующей еды они могут погибнуть.

В январе 2020 года температура воздуха в России, а также в ряде районов Скандинавии и на востоке Канады превысила средний показатель для этого месяца на пять градусов. Кроме того, январь стал самым теплым в Европе за все время климатических наблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что уходящая зима в Москве станет самой теплой в истории. Сейчас рекорд принадлежит 1961 году, когда температура зимой в среднем составила 2,8 градуса мороза. В этом сезоне столбики термометров тоже держались на экстремально высоких отметках.

Тем временем заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в первый месяц весны температура окажется около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, днем – примерно до 6 градусов тепла.

