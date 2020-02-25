Уходящая зима в Москве станет самой теплой в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уходящая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Нынешняя зима будет рекордно теплой. Пока еще идут дискуссии, будут ли среднесезонные значения выше нулевой отметки или нет, но уже ясно, что предыдущий рекорд будет побит минимум на два градуса", – заявил метеоролог.

Вильфанд отметил, что сейчас рекорд принадлежит 1961 году, когда температура зимой в среднем составила 2,8 градуса мороза. Он подчеркнул, что синоптикам еще предстоит подсчитать все показатели, однако уже сейчас, по его словам, можно с точностью сказать, что текущая зима войдет в тройку самых теплых в истории.

В субботу, 22 февраля, воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ прогрелся до +6,7 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6,6 градуса.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Ожидается, что столбики термометра поднимутся выше +5 градусов.

До этого о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.

