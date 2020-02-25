Уходящая зима в Москве станет самой теплой в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уходящая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Нынешняя зима будет рекордно теплой. Пока еще идут дискуссии, будут ли среднесезонные значения выше нулевой отметки или нет, но уже ясно, что предыдущий рекорд будет побит минимум на два градуса", – заявил метеоролог.
Вильфанд отметил, что сейчас рекорд принадлежит 1961 году, когда температура зимой в среднем составила 2,8 градуса мороза. Он подчеркнул, что синоптикам еще предстоит подсчитать все показатели, однако уже сейчас, по его словам, можно с точностью сказать, что текущая зима войдет в тройку самых теплых в истории.
В субботу, 22 февраля, воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ прогрелся до +6,7 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6,6 градуса.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Ожидается, что столбики термометра поднимутся выше +5 градусов.
До этого о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.
Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.
"Утро": высокая влажность ожидается в столице 25 февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: