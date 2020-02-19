Метеоролог назвал причины аномально теплой зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в этом году установилась аномально теплая зима.

Он сообщил, что такой температурный режим вызван воздушными массами из Атлантики, вытеснившими холодный воздух из Сибири. Для текущего сезона это не типично, передает слова синоптика РИА Новости.

Вильфанд объяснил, что Северо-атлантическое колебание, переносящее атлантические воздушные массы, этой зимой смогло добраться не только до европейских стран, но даже до Якутии и Хабаровского края. САК главенствовало практически на протяжении всего сезона, антициклон лишь ненадолго пришел в декабре и январе благодаря северным потокам.

По словам метеоролога, температурные значения отклонялись от нормы на 25–28 градусов, что является рекордным показателем. В ближайшее время столбики термометров превысят характерные для этого времени года значения на 16–20 градусов.

В Москве же, по заверениям Вильфанда, ожидается облачность. Солнечные лучи лишь изредка будут проникать сквозь облака.

"Перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода", – резюмировал специалист.

Ранее был дан прогноз на 19 февраля в столице. Сообщалось, что в регионе воздух прогреется до 5 градусов выше нуля. Уточнялось, что будет дуть юго-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем – 742 миллиметра ртутного столба.

На неделе же ожидается апрельская погода. Отмечалось, что ближайшие дни будут богаты на температурные рекорды.