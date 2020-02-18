Москвичам пообещали апрельскую погоду на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице на этой неделе погода будет опережать календарь почти на два месяца. По прогнозам, климатическая норма будет превышена на 10–12 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что вся неделя будет богата на температурные рекорды.

"Но увы, эта неделя будет очень теплой, рекордно теплой. Вчера, например, температура соответствовала концу первой декады апреля, а сегодня она будет и вовсе соответствовать началу второй декады апреля. Почти на два месяца погода опережает свое развитие", – сказал он.

По словам Вильфанда, такой "апрельский режим" погоды сохранится в столице до конца недели. В этот промежуток времени климатическая норма будет превышена на 10–12 градусов.

Синоптики отмечают, что температурный рекорд также может быть побит 19 февраля. Предполагается, что столбики термометров могут показать до +6 градусов.

Тем временем в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение продлили до вечера среды. Ожидается, что ветер будет дуть со скоростью 12–17 метров в секунду.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в столичном регионе. По его словам, теплая погода в городе продлится до конца февраля, а в марте наступит уже настоящая календарная весна.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.