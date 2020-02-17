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Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице до вечера среды

Повышенный уровень погодной опасности продлили до среды
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в столице и Московской области продлили из-за ветра до вечера среды, 19 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер 12–17 метров в секунду. Период предупреждения – до 21:00 19 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее желтый уровень погодной опасности был продлен до вечера вторника, 18 февраля.

Кроме того, из-за непогоды специалисты ЦОДД призвали автомобилистов не парковать машины около рекламных щитов и деревьев. Также отмечается, что ветер может повредить дорожные знаки и светофоры.

Во вторник и среду ожидаются температурные рекорды, столбики термометров могут показать до плюс 6 градусов. Во вторник будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет плюс 2–4 градуса, днем – плюс 4–6 градусов. В среду прогнозируется, что ветер стихнет, но останется аномальное тепло – плюс 3–4 градуса.

Синоптики отмечают, что 20 февраля циклон покинет столичный регион, в дневные часы в городе ожидается до плюс 3–5 градусов. В пятницу придет облачная погода с прояснениями.

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