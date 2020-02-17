Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Подмосковье до вечера вторника, 18 февраля, продлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер – 15–20 метров в секунду. Период предупреждения – до 22:00 18 февраля", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды столичных автомобилистов призвали не парковать машины около рекламных щитов и деревьев.

"В Москве по-весеннему тепло, но ветрено. Синоптики предупреждают о порывах до 19 метров в секунду до 18:00. Если будете парковаться, не вставайте около рекламных щитов и деревьев", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также отмечается, что ветер может повредить дорожные знаки и светофоры.

Ранее стало известно, что во вторник и среду ожидаются температурные рекорды, столбики термометров могут показать до плюс 6 градусов. Во вторник будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет плюс 2–4 градуса, днем – плюс 4–6 градусов. В среду прогнозируется, что ветер стихнет, но останется аномальное тепло – плюс 3–4 градуса.

Синоптики отмечают, что 20 февраля циклон покинет столичный регион, в дневные часы в городе ожидается до плюс 3–5 градусов. В пятницу придет облачная погода с прояснениями.

