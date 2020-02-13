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Москва 24

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Общество

18:28

Синоптики рассказали о резком изменении погоды на следующей неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Резкие изменения погоды ожидаются в столичном регионе с понедельника, 17 февраля, сообщает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве и области усилится ветер – до 8–13 метров в секунду. А температура в начале недели поднимется до +5 градусов.

Причиной тому станет атлантический циклон, который приблизится к европейской части страны. В его эпицентре давление может упасть до 700 миллиметров ртутного столба – такие показатели редки даже для тропиков.

Однако специалисты считают, что в столице падение давления не будет критичным. Ни гипертоники, ни гипотоники не должны почувствовать дискомфорт. Давление опустится до 742 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров. К 19 февраля оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба.

В ближайшие же дни в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 0... +2 градусов, ночью столбики термометров покажут -1... -3 градуса. Из-за гололедицы до 12:00 15 февраля продлен повышенный уровень погодной опасности.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что в грядущие выходные столица будет находиться в далекой от центра циклона зоне. Давление будет немного повышенным, при этом продолжит дуть теплый ветер.

По словам Поздняковой, в субботу прояснится, появится солнце. Ночи же станут прохладнее: до - 5 градусов. Днем показатели останутся положительными – около 1–2 градусов.

В дальнейшем погода не должна сильно поменяться. Как уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, температура в марте в Москве будет в пределах нормы. Ночью все еще не исключены небольшие заморозки, а днем воздух будет прогреваться до плюсовых температур. Однако Роман Вильфанд добавил, что более точный прогноз на март пока дать трудно.

"Погода": осадки в виде снега ожидаются в столице

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