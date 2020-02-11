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Москва 24

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Общество

19:43

Москвичам пообещали весеннюю капель в выходные

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву пришел атмосферный фронт, который проявится в виде облачной погоды и умеренных осадков. При этом к выходным станет достаточно тепло для капели, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, после вторника, 11 февраля, можно ожидать температуру воздуха на уровне от 0 до 2 градусов, при этом в течение недели сильных колебаний не будет. В ночные часы столбик термометра будет держаться в районе нуля градусов.

Синоптик предупредила, что в отдельных местах могут образоваться гололедица и сосульки.

Ранее в Гидрометцентре России продлили желтый уровень погодной опасности в Москве до 22:00 среды, 12 февраля. Предупреждение связано с потенциальной гололедицей. Кроме того, в столице прогнозируют аномально низкое атмосферное давление – на уровне 739 миллиметров ртутного столба.

На фоне предстоящего потепления метеорологи допускают скорый приход весны. По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, весенняя погода может установится в европейской части страны уже через несколько недель.

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