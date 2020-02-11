Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:30

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление приблизилось к рекордным значениям. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Во вторник на 12:00 атмосферное давление составило 730,1 миллиметра ртутного столба. Самое низкое давление на 11 февраля наблюдалось в последний раз только в 1979 году – 728 миллиметров ртутного столба.

Тем временем в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 12 февраля.

Сотрудники ЦОДД столичным водителям рекомендовали отказаться от личного транспорта в вечерний час пик. По словам специалистов, дорожная ситуация во вторник будет осложнена еще и тем, что на улицы Москвы выйдет снегоуборочная техника.

На этой неделе температура будет прогреваться до 0 градусов. Со вторника по воскресенье погода будет оставаться однотипной: пасмурно и небольшие осадки в смешанной фазе.

По прогнозам синоптиков, во время оттепели климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов. Похолодание придет в выходные дни. Установится ясная погода.

Метеорологи отмечают, что в субботу ночью ожидается -2... -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. В воскресенье погода существенно не поменяется: ночью – от -1 до -6, днем – от -2 до +3.

Тем временем январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. До этого наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

"Утро": в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика