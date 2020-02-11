Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление приблизилось к рекордным значениям. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Во вторник на 12:00 атмосферное давление составило 730,1 миллиметра ртутного столба. Самое низкое давление на 11 февраля наблюдалось в последний раз только в 1979 году – 728 миллиметров ртутного столба.

Тем временем в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 12 февраля.

Сотрудники ЦОДД столичным водителям рекомендовали отказаться от личного транспорта в вечерний час пик. По словам специалистов, дорожная ситуация во вторник будет осложнена еще и тем, что на улицы Москвы выйдет снегоуборочная техника.

На этой неделе температура будет прогреваться до 0 градусов. Со вторника по воскресенье погода будет оставаться однотипной: пасмурно и небольшие осадки в смешанной фазе.

По прогнозам синоптиков, во время оттепели климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов. Похолодание придет в выходные дни. Установится ясная погода.

Метеорологи отмечают, что в субботу ночью ожидается -2... -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. В воскресенье погода существенно не поменяется: ночью – от -1 до -6, днем – от -2 до +3.

Тем временем январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. До этого наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

