Минувший январь в Москве побил рекорд по темноте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувший январь в Москве стал самым темным. Тем самым был побит рекорд 20-летней давности, передает портал "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России обычно фиксируется в декабре, однако этой зимой максимальная темнота пришлась на первый месяц нового года.

"Январь текущего сезона оказался скуп на солнышко. В Москве при норме солнечного сияния 33 часа продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной "немилости от природы" москвичи не получали в текущем столетии ни разу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого времени рекорд по темноте принадлежал январю 2004 года – тогда солнце светило 13 часов.

Ранее сообщалось, что январь в Москве установил "фантастический рекорд" по теплу. Среднемесячная температура превысила климатическую норму на 9,3 градуса, рассказали метеорологи.