Январь в Москве установил "фантастический рекорд" по теплу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднемесячная температура в январе в Москве превысила климатическую норму на 9,3 градуса. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, уходящий месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице. Средняя температура января будет составлять около нуля градусов. "И это самый жаркий январь за весь период наблюдений", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что предыдущий рекордсмен – январь 2007 года. Нынешний месяц оказался теплее на 1,5 градуса. "Это фантастически. Думаю, такое бывает один раз в 150 лет примерно", – заключил метеоролог.

Ранее в Москве и Подмосковье был продлен повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 воскресенья, 2 февраля.

В начале февраля синоптики также обещают аномальное тепло. В субботу в течение всего дня в Москве будет около нуля градусов. В воскресенье в город придет небольшое потепление, днем воздух в городе может прогреться до 1 градуса тепла.

На протяжении почти всех выходных будут идти небольшие осадки. В субботу прогнозируется кратковременный снег, а в воскресение – мокрый снег, переходящий в дождь.

