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Общество

13:58

Два месяца зимы в столице стали рекордно теплыми

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средняя температура за два зимних месяца в Москве составила 0,4 градуса выше ноля. Такие показатели являются рекордными, рассказали в Гидрометцентре России Агентству "Москва".

"Период с начала календарной зимы – самый теплый в истории метеорологических наблюдений, его средняя температура положительная – плюс 0,4. Минувший декабрь имел температуру 0,8, январь – ноль", – уточнили в Гидрометцентре.

Сообщается, что январь 2020 года может также стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений в Москве. Так, средняя суточная температура в городе за этот период колебалась от минус 4,8 до плюс 3,4 градуса.

Прежде пальма первенства была за январем 2007 года, когда показатели средней температуры составляли 1,6 градуса.

Кроме того, синоптики отметили, что в период с 1 по 30 января сумма осадков в Москве составила 49 миллиметров при норме 42 миллиметра.

Ранее стало известно, что в столице ожидается новая волна тепла. Как сообщили специалисты, на Россию надвигается теплый атлантический воздух, который принесет городу дожди.

Кроме того москвичей предупредили о гололедице. Так, желтый уровень погодной опасности в столице и области продлен до пятницы.

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