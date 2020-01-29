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Москва 24

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Общество

16:42

Москвичам посоветовали не надеяться на "настоящую зиму"

общество погода город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Приход "настоящей зимы" в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, давать уверенный метеорологический прогноз на следующую неделю нельзя. "Мы так не работаем. Мы сможем рассказать о погоде в это время лишь в эту пятницу, но с ответственностью", – пояснил он.

Вильфанд добавил, что похолодание в Москве на следующей неделе действительно возможно, однако это предварительные данные. Называть их прогнозом не следует. Максимальный срок прогнозирования сейчас составляет 5-6 дней.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в столице увеличилась до 8 сантиметров. В среду в городе прогнозируются кратковременные осадки. Однако с 30 января они вновь усилятся и прекратятся только в пятницу.

В Москве и Подмосковье также продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 04:00 пятницы, 31 января. В городе ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет от нуля до 2 градусов тепла.

Снег в столице будет идти до конца недели

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