Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По-настоящему зимняя погода придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Существенные изменения в погоде ожидаются на следующей неделе, где-то 5–6 февраля, когда начнется понижение температуры, и она станет отрицательной уже и в ночные, и в дневные часы", – рассказала синоптик.

Позднякова подчеркнула, что перед небольшим похолоданием в городе выпадет снег, который поможет легче перенести отрицательную температуру.

В среду высота снежного покрова в Москве увеличилась до восьми сантиметров. Специалисты центра погоды "Фобос" отмечали, что начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков.

Синоптики добавляли, что до конца января в городе может выпасть 5–7 миллиметров осадков, что превысит месячную норму почти на одну треть. Однако синоптики заверили, что из-за околонулевой температуры не стоит рассчитывать на дальнейший рост сугробов в городе.

Тем временем в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 04:00 пятницы, 31 января. В городе ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет около 0...+2 градусов.

