Повышенный уровень погодной опасности продлили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за гололедицы до 4:00 пятницы, 31 января, сообщил Гидрометцентр.

В среду, 29 января, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла.

При этом будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Накануне в столице прошел снегопад. Дороги столицы обработали противогололедным материалом. Также горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

Ранее стало известно, что снег в Москве не растает как минимум до конца недели.