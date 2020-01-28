Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег будет идти в Москве на протяжении целого дня. В связи с непогодой горожан призывают выбирать общественный транспорт, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"Красотой можно любоваться из окна машины, стоя в пробке – ждем снижения скорости в городе и увеличения числа заторов. Но если вам куда-то надо поскорее, выбирайте метро, МЦД и МЦК. Из двух последних красоту тоже видно", – говорится в сообщении.

Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января.

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На особый контроль взяты состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и подхода к ним. Специалисты также обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.

Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдать ПДД. Москвичей призывают быть внимательными, проявлять уважение и терпимость друг к другу.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что 28 января в столичном регионе высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра. По его словам, этот снег может задержаться надолго. Центр погоды "Фобос" предупреждал, что высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.

В то же время нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов.

В феврале температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса, считают метеорологи. В Финском институте метеорологии добавили, что больших изменений в текущей погоде не ожидается.