Низкое давление и мокрый снег ждут москвичей не этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Низкое атмосферное давление, мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидают жителей столицы на предстоящей неделе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Эксперты рассказали, что в ночь на вторник ожидается до минус 3–5 градусов, а днем – минус 1–3 градуса. Ситуация начнет меняться в среду.

"Начиная со среды в ночь с запада приблизится теплый воздух. Температура будет близка к плюсовым. Днем в Москве ожидается от минус 1 до плюс 2 градусов, ночью – до минус 3 градусов", – пояснил эксперт "Фобос".

Кроме того, синоптик прогнозирует большое количество осадков в виде мокрого снега: "К концу недели высота снежного покрова немного повысится до 7–10 сантиметров. Положительная температура будет, но снег будет прибавляться больше, чем таять".

Представитель центра погоды отметил, что атмосферное давление почти всю неделю будет пониженное – 735–737 миллиметров ртутного столба.

Он также добавил, что в столице увеличилась длина светового дня более чем на час.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 28 января высота ожидается снегопад. Предполагается, что величина снежного покрова увеличится на 10 сантиметров.