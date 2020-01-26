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Общество

14:25

Желтый уровень погодной опасности сохранится в Москве до вторника

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Повышенный уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье сохранится до 28 января. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Неблагоприятные погодные условия связаны с гололедицей и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Период действия предупреждения – до 12:00 вторника, 28 января.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве в воскресенье составит около 2 градусов тепла. В ночь на понедельник станет заметно прохладнее. В Подмосковье днем температура опустится до минус 3 градусов, ночью – до минус 5 градусов.

В ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Московский регион находится под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.

Ранее метеорологи пообещали москвичам "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

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