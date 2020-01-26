Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье москвичей ожидает облачная погода, небольшие осадки, гололедица и порывистый ветер. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная, в первой половине дня с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, гололедица, – цитирует его РИА Новости.

Метеоролог добавил, что температура в столице будет около нуля, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Основной причиной стала угроза образования гололедицы.

На такой же период времени продлено предупреждение и для Московской области. Окончание периода потенциально опасной погоды ожидается в 21:00 26 января.

