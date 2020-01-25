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Общество

25 января, 21:58

Россиян ждут новые погодные аномалии в феврале

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики предупредили россиян о новых погодных аномалиях, ожидаемых в феврале. Об этом сообщает сайт центра погоды "Фобос".

По сообщением метеорологов, второй месяц года скорее всего не принесет с собой похолодания. Ожидается, что положительная аномалия января сменится более теплыми температурами в феврале и марте.

Отмечается, что холодный температурный фон ждет только северо-восток страны.

"На остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на два-четыре градуса выше нормы", – говорится в сообщении.

В Сибири и европейской части России ожидаются еще более серьезные отклонения от погодных норм, в частности, в регионы вернется оттепель. Температура войдет в норму лишь в конце марта.

Также синоптики заверили, что зима в этом году завершится мощным потеплением.

Ранее сообщалось о том, что нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Также специалисты предсказывали "розовый" февраль. Говорилось, что температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

Метеорологи предсказали "розовый" февраль

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