Москву накроют три вида осадков в один день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Cнег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог рассказал, что в пятницу ситуация в столичном регионе будет "совершенно нестандартная". Ночью и утром будет холодно и пойдет снег, а вот уже к середине дня из-за приближающегося теплого атмосферного фронта в столицу придут мокрый снег и дождь.

При этом Вильфанд отметил, что осадки не будут слишком интенсивными и выпадет около 1 миллиметра каждого из них. По данным Гидрометцентра, ночью в пятницу температура воздуха может опуститься до -7 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что в столичном регионе в ближайшие несколько дней температура воздуха будет превышать климатическую норму, а "погодные качели" продолжатся.

В начале следующей неделе в городе ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха будет держаться на отметке 0...+2 градуса, по области – от -2...+3 градусов.

Синоптики отмечали, что в январе ожидается самая высокая за 140 лет температура. Среднесуточная температура в столице в этом месяце окажется рекордной.

Пока же рекордсменом по теплу является 2007 год. Тогда средние месячные показатели составляли минус 1,6 градуса, что превышало норму на 7,6 градуса. Метеорологи отмечают, что этой зимой температурный фон удерживается на плюсовых отметках и превышает норму на рекордные 9 градусов.

По словам Вильфанда, на азиатской территории России стало экстремально тепло из-за того, что этой зимой на погоду в стране оказывает действие ветер с Атлантики.

