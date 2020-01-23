"Погодные качели" сохранятся в столице в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе в ближайшие несколько дней температура воздуха будет превышать климатическую норму, а "погодные качели" продолжатся, сообщает Гидрометцентр России.

"Погодные качели" в Москве продолжатся, потому что столичный регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на пятницу в городе пройдет небольшой снег, ожидается минус 7-5 градусов, по области – минус 10-5. В столичном регионе в дневные часы потеплеет, ожидается снег, мокрый снег и дождь. Во второй половине дня в столице уже ожидается 1-3 градуса тепла, в Московской области – от нуля до плюс 3 градусов.

25 января прогнозируются небольшие осадки, местами гололедица. В Москве ожидается ноль – плюс 2, по области – от минус 2 до плюс 3.

"26 января небольшие осадки. Ночью местами с порывами ветра до 15 метров в секунду, в Москве – минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2. Днем обойдется без порывов ветра, в столице – 0 – плюс 2, в Подмосковье – минус 3 – плюс 2", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, "погодные" качели ждут горожан и на следующей неделе.

В четверг температурный фон в столице установится в рамках от 4 до 2 градусов мороза. Также известно, что столичный регион окажется в тыловой части циклона. Специалисты прогнозируют в некоторых районах города осадки в виде снега.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему нормальная погода становится редкостью для России. По его словам, за последние 25 лет вдвое увеличились опасные явления, при этом в один год их может быть больше, в другой – меньше.

