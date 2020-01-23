Вильфанд рассказал об увеличении опасных погодных явлений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптик рассказал, почему нормальная погода становится редкостью для России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, за последние 25 лет вдвое увеличились опасные явления, при этом в один год их может быть больше, в другой – меньше.

"Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше", – отметил Вильфанд, сообщив, что в текущем году роста числа опасных явлений не прогнозируется.

Также он объяснил, что потепление сказывается на увеличении энергии приземного воздушного слоя и энергии атмосферной циркуляции. На разных территориях страны ее распределение происходит неравномерно, а потому в каких-то регионах возникает засуха, а в других – обильные осадки.

"Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше", – подытожил синоптик.

В связи с этим Вильфанд призвал подстраиваться к подобной погоде, поскольку такие явления неизбежны.

Ранее синоптики дали прогноз о погоде на четверг в Москве. Сообщалось, что температурный фон в столице установится в рамках от 4 до 2 градусов мороза. Также известно, что столичный регион окажется в тыловой части циклона. Специалисты прогнозируют в некоторых районах города осадки в виде снега.

Однако метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Отмечалось, что в последний зимний месяц средняя температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы.

В свою очередь, эксперты рассказали, чем может быть опасна для организма теплая зима. Оказалось, что в такую погоду особенно быстро распространяются различные инфекции.