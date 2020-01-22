Врач рассказал, чем опасна для организма теплая зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала об опасности аномально теплой зимы. По словам эксперта, в такую погоду особенно быстро распространяются различные инфекции.
"В теплое время вирусы начинают активно множиться, инфекции распространяются очень быстро. Также погода очень обманчива: кажется, что тепло, а ветер на самом деле северный и достаточно холодный. Организм попадает в экстремальное состояние. Да еще есть сквозняки", – пояснила терапевт.
По словам эксперта, особенно тщательно следить за состоянием своей иммунной системы необходимо тем, кто страдает от различных хронических заболеваний. "Нужно регулярно делать иммунокоррекцию. Также людям со слабой защитной функцией следует принимать препараты наподобие элеутерококка, но все с назначения специалиста", – сказала собеседник Москвы 24.
Лапа добавила, что употребление овощей и фруктов в погоне за витаминами может тоже сыграть злую шутку.
"Именно сейчас они все привозные, все обрабатываются, там различные консерванты, которые негативно влияют на иммунную систему, ослабляют ее. Доказательством этому может служить последующее вздутие живота. Проблемы желудочно-кишечного тракта – проблема иммунной системы", – пояснила Лапа.
Ранее сообщалось, что некоторые метеочувствительные люди из-за скачков атмосферного давления могут испытывать недомогание. В итоге это может обернуться снижением иммунитета, что повышает риск возникновения простудных заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
"В результате скачков артериального давления в напряжении находятся все внутренние органы и системы организма. Безусловно, вследствие этого страдает и иммунная система. Происходит нарушение защитных реакций организма, появляется склонность к простудным заболеваниям", – сказал Тяжельников.
Он пояснил, что чаще всего перепады атмосферного давления замечают люди, у которых понижено артериальное давление, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако даже здоровые люди могут испытывать дискомфорт: сонливость, апатию, мигрень, нехватку воздуха.
Тяжельников подчеркнул, что при недомогании в период пониженного либо повышенного атмосферного давления нужно проконсультироваться с врачом.
Кроме того, подмосковные врачи назвали теплую зиму опасной для иммунитета из-за повышенной влажности воздуха. В пресс-службе Минздрава Московской области отметили, что плотность влажного и теплого воздуха выше холодного, из-за чего в нем дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу.
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