Медики назвали теплую зиму опасной для иммунитета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подмосковные врачи назвали теплую зиму опасной для иммунитета из-за повышенной влажности воздуха. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
"Теплая зима провоцирует повышенную влажность воздуха. Плотность такого воздуха выше холодного, из-за чего в нем дольше задерживаются все вредные выбросы в атмосферу", – рассказали в министерстве.
Врач-эпидемиолог Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Шумилин отметил, что в группу риска попадают люди с бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
Также повышенная влажность воздуха может негативно сказаться на иммунитете человека и спровоцировать нарушение обмена веществ, хроническую усталость и неврозы. Для того чтобы снизить негативное влияние на организм, специалист рекомендует уделять сну не менее восьми часов, сбалансированно питаться, побольше гулять и заниматься спортом.
Ранее синоптики отмечали, что в январе ожидается самая высокая за 140 лет температура. Среднесуточная температура в столице в этом месяце окажется рекордной.
Пока же рекордсменом по теплу является 2007 год. Тогда средние месячные показатели составляли минус 1,6 градуса, что превышало норму на 7,6 градуса. Метеорологи отмечают, что этой зимой температурный фон удерживается на плюсовых отметках и превышает норму на рекордные 9 градусов.
По словам и. о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на азиатской территории России стало экстремально тепло из-за того, что этой зимой на погоду в стране оказывает действие ветер с Атлантики.
Погодные рекорды в текущем сезоне фиксируются регулярно. Например, 16 и 17 января был побит температурный максимум 1925 года. В эти дни воздух прогрелся до 4,5 градуса со знаком плюс. Кроме того, за декабрь было зафиксировано сразу три рекордных значения с разницей в несколько дней.
Зима придет на пару дней в столицу
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