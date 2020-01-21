Синоптики объяснили аномально теплую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На азиатской территории России стало "экстремально тепло" из-за того, что этой зимой погоду в стране определяет ветер с Атлантики, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, происходит процесс переноса воздуха из Атлантики вглубь Евразии. Синоптик подчеркнул, что такое бывает иногда, но то, что эта ситуация длится так долго, – большая редкость.

"Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. Он так называемый Восточно-Сибирский, он и определяет погоду. Азия имеет свой континентальный климат, там совершенно другие условия. А это совершенно необычная ситуация, сплошные антициклоны, которые перемещают воздушные массы из Атлантики. Иногда такое бывает, а тут постоянно, начиная с декабря, в первой половине января и конца-края этому не видно. Нет антициклона на азиатской части страны", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Метеоролог добавил, что атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, уже там трансформируется и охлаждается, но при этом все еще остается теплым. В связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Этой зимой синоптики регулярно фиксируют превышение температурной климатической нормы. Так, 16 и 17 января температура воздуха в городе обновила температурные максимумы 1925 года – потеплело до 4,5 градуса. А в декабре 2019 года теплая погода в Москве установила сразу три температурных рекорда: 18 декабря (5,6 градуса), 19 декабря (6,6 градуса) и 23 декабря (6,2 градуса).

Во вторник, 21 января, в городе может быть побит рекорд 1898 года. Тогда в Москве было зафиксировано 3,8 градуса. Кроме того, синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о том, что до 27 января климатическая норма температуры воздуха будет превышена на 12 градусов.

Синоптики заявляют, что зима в Москве на данный момент пока на 8 градусов выше климатической нормы.