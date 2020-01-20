Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Отмечается, что предупреждение связано с усилением ветра и будет действовать до утра 22 января.

"Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения – с 11:00 20 января до 11:00 22 января", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что в понедельник москвичей ожидает плюсовая температура. Осадки в Москве не прогнозируются, погода установится облачная.

Кроме того, сообщалось о том, что в ближайшее время в Москву и область придет апрельская погода. Воздух в столице прогреется до 5 градусов со знаком плюс. 21 января может стать самым теплым за последние 130 лет.

Однако в центре страны прогнозируется резкое похолодание. Наиболее сильные изменения ожидаются в центральных и северо-западных регионах страны. Пик заморозков ожидается с 24 по 26 января.