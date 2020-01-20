Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 января, 09:38

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Отмечается, что предупреждение связано с усилением ветра и будет действовать до утра 22 января.

"Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения – с 11:00 20 января до 11:00 22 января", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что в понедельник москвичей ожидает плюсовая температура. Осадки в Москве не прогнозируются, погода установится облачная.

Кроме того, сообщалось о том, что в ближайшее время в Москву и область придет апрельская погода. Воздух в столице прогреется до 5 градусов со знаком плюс. 21 января может стать самым теплым за последние 130 лет.

Однако в центре страны прогнозируется резкое похолодание. Наиболее сильные изменения ожидаются в центральных и северо-западных регионах страны. Пик заморозков ожидается с 24 по 26 января.

Весенняя погода установится в Москве на будущей неделе

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика