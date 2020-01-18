Метель ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метель прогнозируется в Москве на следующей неделе. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В целом погоду в столичном регионе на предстоящей неделе он охарактеризовал как теплую. Местами возможны осадки.

В начале недели воздух днем прогреется до 4 градусов. Ночью столбики термометра не будут опускаться ниже минус 5.

В понедельник, 20 января будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки. Днем столбики термометров покажут -1...+1, ночью – от -3 до -1. Юго-западный ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Во вторник, 21 января, станет теплее. Потеплеет до 3–5 градусов, ночью – до 2 градусов выше нуля. Скорость западного ветра – 7–12 метров в секунду.

Пасмурной с небольшими осадками окажется среда. Будет облачно, похолодает до -1...+4 градусов. В ночь со среды на четверг ожидается значительное похолодание. Температура опустится до -6, на будущей неделе это будет самая холодная ночь, сообщает "Вечерняя Москва".

Днем воздух прогреется до -4...1 градуса тепла. Аналогичная погода будет и в пятницу, 24 января.

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не бояться "резкого похолодания". Он подтвердил, что погода начнет меняться в среду, 22 января. По словам Вильфанда, ночью в пятницу показатели могут опуститься до -3...-8 градусов.

"Казалось бы, резкое понижение температуры, сравнивая с текущим температурным режимом, но можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры", – цитирует его ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что даже в этот период температура превысит норму на 5–6 градусов.

"Кто-то огорчится, а кто-то порадуется, но к выходным прогнозируется опять повышение температуры", – добавил он.

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В то же время в Москве будет меняться атмосферное давление. Во вторник, 21 января, оно составит 743 миллиметров ртутного столба и во второй половине дня начнет опускаться. В среду показатели упадут до 733 миллиметров ртутного столба, уточнил Вильфанд.

Он связал это с приходом циклона, который сменит антициклон. Метеоролог напомнил, что норма для столицы – 748 миллиметров ртутного столба.

В четверг давление останется низким – 739 миллиметров ртутного столба, а к пятнице вырастет до 750.

С начала января температура в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму. Метеорологи отмечают, что аномальное тепло сохранится до середины месяца, однако погодных рекордов больше не предвидится.

Последний зафиксировали 17 января. Показатели в столице побили рекорд 140-летней истории метеонаблюдений. Столбики термометров достигли отметки в плюс 4,3 градуса.

Ранее Вильфанд дал прогноз на февраль. Он обратил внимание, что средняя температура воздуха в России в следующем месяце окажется ниже аналогичного значения января. Это коснется и Москвы. А сильнее всего похолодает в азиатской части страны.