Февраль в России будет холоднее января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средняя температура воздуха в России в феврале окажется ниже аналогичного значения января, заявил и. о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Мы это прогнозируем достаточно уверенно. Такое бывает нечасто, я бы даже сказал – крайне редко", – цитирует его "Интерфакс". Вильфанд отметил, что это будет актуально как для европейской территории, так и для всей страны.
По его словам, сильнее всего похолодает в азиатской части страны. Там ожидаются отрицательные аномалии температуры.
В Москве столбики термометров тоже опустятся ниже, чем в январе. Более точная информация появится в конце месяца, уточнил Вильфанд.
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Вильфанд также поделился прогнозом погоды в столичном регионе на ближайшую неделю. Как он рассказал RT, в эти выходные температура поднимется примерно на 8 градусов выше обычных значений. Но по сравнению с будними днями она будет ниже на 3–4 градуса.
В ночь на субботу показатели будут держаться в районе нулевой отметки. А в крещенскую ночь они опустятся до 0...-2, по области – до -4.
В понедельник, 20 января, прогнозируемый температурный фон будет выше нормы на 10–11 градусов. Дневные температуры составят 1–3 градуса выше нуля. Во вторник, 21 января, пройдут мокрый снег и дождь. В среду также возможен небольшой снег.
Ниже нуля температуры опустятся в четверг – пятницу. В ночь на четверг – от 0 до -5, в пятницу – от -3 до -8.
"Понижение температуры не радикальное и не очень продолжительное", – предупредил Вильфанд.
Сегодня, 17 января, показатели в столице побили рекорд 140-летней истории метеонаблюдений. Столбики термометров достигли отметки в плюс 4,3 градуса.
С начала января температура в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму. Метеорологи отмечают, что аномальное тепло сохранится до середины месяца, однако погодных рекордов больше не ожидается.
На 18 января из-за тумана в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения – с 03:00 до 21:00.
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