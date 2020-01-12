Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. По словам сотрудника отдела динамической метеорологии и климатологии Андрея Киселева, на изменение погоды в РФ влияют несколько факторов, помимо глобального потепления.
"Одновременно происходят и другие трансформации: в частности, меняется режим осадков, режим циркуляции – воздуха в атмосфере и вод в океане. Все это приводит к изменению погоды", – цитирует эксперта "Российская газета".
Он указал, что Россия теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире, поскольку в стране площадь суши гораздо больше площади воды.
"Океан – огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф", – указал он, добавив, что в Арктике этот процесс идет в 3,5 раза быстрее.
Киселев отметил, что в дальнейшем есть вероятность, что перепады холода и тепла в России станут более резкими. Климатолог считает, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.
Ранее ученые заявили, что Европе в течение текущего столетия грозит сильное похолодание. Это связано с возможным изменением Северо-Атлантического течения. По мнению специалистов Гронингенского университета в Нидерландах, причиной этого может стать активное таяние льдов в Гренландии и увеличение числа осадков.
В свою очередь, ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США посчитали, что глобальное потепление вызовет сбой в океанских течениях и изменит уровень потепления по всему миру.
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