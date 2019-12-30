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Наука

30 декабря, 19:39

Ученые спрогнозировали сильное похолодание в Европе

наука за рубежом

Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa

В течение текущего столетия Европе грозит сильное похолодание, поскольку Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление. К такому выводу пришли специалисты Гронингенского университета в Нидерландах, сообщает портал EurekAlert.

Как считают ученые, причиной этого может стать активное таяние льдов в Гренландии и увеличение числа осадков. Вероятность такого сценария оценивается в 15%, однако прогностическая модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике. Включение этого фактора значительно повышает возможность климатических изменений.

Исследователи подчеркивают, что Северо-Атлантическое течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Европе. Катаклизмы грозят похолоданием и многомиллиардными убытками.

Ранее ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США посчитали, что глобальное потепление вызовет сбой в океанских течениях и изменит уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годом.

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