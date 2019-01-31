В тающем леднике Антарктиды обнаружили гигантскую полость

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Ученые обнаружили в леднике Туэйтса, одном из самых опасных в мире, гигантскую полость высотой около 300 метров. Ее площадь могла бы покрыть две трети района Манхэттен, сообщает Мир 24.

Пещера могла вместить 14 миллиардов тонн льда, но потеряла большую его часть за последние три года. Ледник Туэйтса ежегодно отступает примерно на 800 метров, ускоряя подъем уровня Мирового океана на 4%. Наличие внутренних пустот ускоряет этот процесс, поскольку к леднику дополнительно поступают вода и тепло.

Если ледник полностью исчезнет, уровень моря поднимется на 65 сантиметров, а ледяные глыбы, которые он поддерживает по краям и внутри Антарктиды, могут повести себя непредсказуемым образом.

Ранее сообщалось о быстром таянии ледника Купол Вавилова в Арктике, который движется со скоростью 25 метров в сутки.