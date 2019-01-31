В тающем леднике Антарктиды обнаружили гигантскую полость

Ученые обнаружили в леднике Туэйтса, одном из самых опасных в мире, гигантскую полость высотой около 300 метров. Ее площадь могла бы покрыть две трети района Манхэттен, сообщает Мир 24.
Пещера могла вместить 14 миллиардов тонн льда, но потеряла большую его часть за последние три года. Ледник Туэйтса ежегодно отступает примерно на 800 метров, ускоряя подъем уровня Мирового океана на 4%. Наличие внутренних пустот ускоряет этот процесс, поскольку к леднику дополнительно поступают вода и тепло.
Если ледник полностью исчезнет, уровень моря поднимется на 65 сантиметров, а ледяные глыбы, которые он поддерживает по краям и внутри Антарктиды, могут повести себя непредсказуемым образом.
Ранее сообщалось о быстром таянии ледника Купол Вавилова в Арктике, который движется со скоростью 25 метров в сутки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.