Путин рассказал об ущербе для России от погодных аномалий

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На пресс-конференции Владимира Путина, которая проходит 19 декабря, первый вопрос прозвучал о климатических изменениях.

Российский лидер рассказал, что в парижском соглашении написана цифра около 30 процентов выбросов от показателей за 1990 год.

"Если за сто процентов взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность лесов, то останется около 60% выбросов. По данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны ЕС, а Россия – на четвертом месте", – напомнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что причин, которые приводят к климатическим изменениям, никто не знает.

"Посчитать, как современное человечество влияет на климат, невозможно, но не делать ничего нельзя. Темпы роста температуры в России выше в два с половиной раза, чем в среднем в мире", – заявил Путин.

Путин напомнил, что Россия раскинулась на нескольких широтах, и, если начнет таять вечная мерзлота, последствия будут очень серьезными.

23 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату. По его словам, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы развитие экономики происходило с учетом экологических требований.

Парижское соглашение в декабре 2015 года поддержали около 200 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию потепления. Все стороны должны снизить выбросы, принять меры по технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США пришли к выводу, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годом.