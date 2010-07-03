В Гидрометцентре дали прогноз на предстоящую зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью Москве 24 дала прогноз погоды на ноябрь и зиму. По ее словам, на восточные регионы действительно надвигается антициклон, который принесет похолодание в эту часть России.

"На Урале и Сибири действительно установится антициклон. Антициклон – это сухая погода, сухой воздух, небольшая облачность. Туда приходит холодная воздушная масса с севера европейской части России, и там уже продолжится понижение температуры. Там будет холодная погода в ближайшие недели", – говорит метеоролог.

Макарова добавила, что в Москве у нас в ближайшие дни сохранится более теплая погода, чем обычно, среднесуточная температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

"По Москве прогнозируется +2 градуса в ближайшие ночи, максимальная температура будет на уровне пяти градусов, а в пятницу и субботу – порядка четырех градусов. Ожидается высокое атмосферное давление, поскольку мы в антициклоне, преимущественно без осадков. По области будет небольшой минус в воскресенье и понедельник", – отмечает эксперт.

Что касается прогноза погоды на предстоящую зиму, специалист Гидрометцентра подчеркнула, что оттепель будет наблюдаться чаще, также не исключены морозные периоды. "Зима наступит немного позже. У нас по климату 10 ноября температура переходит в отрицательные среднесуточные значения. То есть это значит, что ночи более холодные, чем дни, и может уже происходить накопление снега, если он выпадает", – пояснила она.



Марина Макарова главный специалист Гидрометцентра России Пока предполагается, что зима будет более мягкой , чем обычно. Повышение температуры скажется в том, что продолжительность оттепельных периодов может быть больше, чем в среднем, но морозы не исключаются. Предполагается, что в этом году показатели будут выше в течение всей зимы, в том числе в марте.

Ранее стало известно, что на Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она уточнила, что уже в четверг, 14 ноября, столбики термометров опустятся в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. На регионы обрушатся снегопады и метели.

В Омской области может похолодать до минус 30 градусов, в Свердловской области и на юге Тюменской области ночью температура может опуститься до минус 25 градусов. На севере Иркутской области и вовсе ожидается минус 40 градусов.

В то же время в европейской части России установится комфортная погода, пообещала синоптик. В Москве днем ожидается 6 градусов тепла, а ночью – минус 1 градус. Осадков ждать не придется.

В среду, 13 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, в ночные часы местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +4... +6 градусов, в регионе – до +7. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Из-за возможных заморозков в ЦОДД призвали водителей к осторожности на дорогах.

Метеорологи предупредили, что зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.