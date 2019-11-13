Аномальные холода надвигаются на Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Она уточнила, что уже в четверг, 14 ноября, столбики термометров опустятся в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. На регионы обрушатся снегопады и метели.

В Омской области может похолодать до минус 30 градусов, в Свердловской области и на юге Тюменской области ночью температура может опуститься до минус 25 градусов. На севере Иркутской области и вовсе ожидается минус 40 градусов.

В то же время в европейской части России установится комфортная погода, пообещала синоптик. В Москве днем ожидается 6 градусов тепла, а ночью – минус 1 градус. Осадков ждать не придется.

В среду, 13 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, в ночные часы местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +4... +6 градусов, в регионе – до +7. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Из-за возможных заморозков в ЦОДД призвали водителей к осторожности на дорогах.

Метеорологи предупредили, что зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.

