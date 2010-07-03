Вильфанд призвал не запугивать россиян "барической пилой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал своих коллег не запугивать россиян выдуманными метеорологическими терминами, в том числе рассказами о "барической пиле". Об этом он сообщил ТАСС.

"Колебания давления – это постоянно существующая ситуация, причем совершенно нормальная. Но как только специалист придумывает что-то пугающее, это сразу подхватывается с большим удовольствием", – отметил синоптик.

По его словам, термин "барическая пила" не имеет никакого отношения к метеорологии. Он добавил, что атмосферному давлению свойственно меняться, поскольку происходит регулярное перемещение барических образований.

Также он добавил, что учеными по сей день не установлено влияние низкого атмосферного давления на человека. По его словам, с тем же успехом можно придумать термин "термическая пила" и тоже пугать людей.

"Можно еще один термин придумать. Например, в Санкт-Петербурге и соседних областях мы прогнозируем, что завтра температура будет ниже нормы на 4–5 градусов. В таких случаях синоптики закрашивают эту территорию на прогностической и диагностической картах синим цветом. Можно ведь сказать, что данная территория посинела от холода?" – с иронией добавил он.

Вильфанд заявил, что о погоде следует рассказывать без запугивания и без ярких фраз, которые не имеют отношения к метеорологии.

В середине октября метеорологи предупреждали горожан о резком скачке атмосферного давления, назвав такие метеорологические условия термином "барическая пила". Синоптики предупреждали метеозависимых об ухудшении самочувствия из-за скачка давления.

Тем временем в городе установилась аномально теплая погода. 5 ноября в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса. Из-за потепления температуру батарей в домах снизили.

В четверг погода чуть сбавит свои обороты и опустится до +8 градусов. Будет облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Такая же погода установится и в пятницу. А уже в воскресенье температура вновь поднимется до аномальных значений. В городе будет около +11 градусов.

