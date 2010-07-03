Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 10% месячной нормы осадков выпало накануне в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

За минувшие сутки в городе выпало 7 миллиметров осадков. По словам представителя центра погоды, норма для ноября в столице составляет 58 миллиметров.

По данным портала "Метеоновости", в четверг в городе установится облачная погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +8 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 75%. В пятницу погода существенно не поменяется.

В предстоящие выходные температура в городе вновь поднимется до аномальных значений. В воскресенье воздух в Москве может прогреться до +11 градусов. Столбики термометров останутся на высоких отметках и в понедельник.

5 ноября в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса. Из-за потепления температуру батарей в домах снизили.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что зима в этом году тоже будет теплой. Сезон войдет в пятерку, в тройку или станет рекордным в истории метеонаблюдений, подчеркнул он.

