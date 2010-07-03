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Общество

13:05

Аномальное тепло вернется в Москву в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздух в Москве прогреется до 11 градусов в воскресенье, 10 ноября. Это выше климатической нормы на 6–7 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что в субботу прогнозируется очередное изменение циркуляции, происходить оно будет на фоне высокого давления. Существенных осадков не ожидается, передает ТАСС. Столбики термометров останутся на высоких отметках в том числе и в понедельник, добавил Вильфанд.

В четверг же днем Гидрометцентр обещает 5–7 градусов тепла, аналогично – в пятницу и субботу. Местами пройдут небольшие осадки.

Однако предстоящей ночью они могут оказаться существенными. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что выпадет 7–14 миллиметров – это почти пятая часть месячной нормы. Наиболее неблагоприятная погода установится в среду во второй половине дня и в начале ночи, передает РИА Новости.

Кроме того, ночь на 7 ноября окажется холоднее предыдущей: +5-7 градусов – в Москве и до 2 градусов тепла – в области. Дневные показатели, по словам Поздняковой, будут мало отличаться от ночных.

Аномально теплая погода продержится в столице всю неделю

5 ноября в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса. Из-за потепления температуру батарей в домах снизили.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что зима в этом году тоже будет теплой. Сезон войдет в пятерку, в тройку или станет рекордным в истории метеонаблюдений, подчеркнул он.

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