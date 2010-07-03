Температуру батарей в московских домах снизили из-за потепления

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Температуру батарей в столичных квартирах снизили из-за теплой погоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московскую объединенную энергетическую компанию.

В магистральной сети ее уменьшают до 75 градусов, рассказали в МОЭК. "Из-за потепления наружного воздуха в централизованной системе теплоснабжения снижены параметры по давлению и температуре. Также сокращается объем теплоносителя, циркулирующего в сети, – с 220 до 180 тысяч кубических метров в час", – уточнили в компании.

Там добавили, что работа системы теплоснабжения на тепловых пунктах регулируется автоматически по температуре наружного воздуха. Если в некоторых многоквартирных домах слишком тепло, нужно обратиться в управляющие компании. Они обеспечивают эксплуатацию внутридомовых систем теплопотребления, поэтому могут отрегулировать или наладить их.

Сегодня, 5 ноября, в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса, к концу дня показатель может оказаться выше.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло. Но ожидаются дожди, возможен порывистый ветер.

До конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Несмотря на это, показатели все еще будут оставаться выше нормы.