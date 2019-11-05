Как обезопасить свое здоровье, если осенние перепады температур продолжатся

Погода продолжает жить не по календарным правилам. По словам специалистов, климатическая осень в 2019 году продлится дольше, чем положено. Однако радоваться этому остается только любителям туманов и дождливой мороси. Многие опасаются сезонного ухудшения здоровья, которое врачи связывают с перепадами температур. Рассказываем, как погода может повлиять на самочувствие и как с этим бороться.

Не по правилам долгая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на то, что в Москву уже успел заглянуть первый снег, синоптики в целом считают осень 2019 года рекордно теплой. "Сейчас средняя температура воздуха в ноябре уже на градус выше нормы. Думаю, что в дальнейшем – согласно долгосрочным прогнозам – он будет держать позиции очень теплого месяца. Как минимум это около двух градусов сверху над нормой", – рассказал Москве 24 ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также добавил, что средняя температура в октябре на 3,3 градуса превышала норму, тогда как в сентябре ситуация была скромнее: воздух прогревался в среднем на один градус выше, чем положено в это время.

И самое главное – конца и края осени пока не видно. По информации собеседника портала, зима наступит на две, а может, и на три недели позже, чем положено.





Евгений Тишковец ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Переход через нулевую температуру в сторону отрицательных значений, который должен был произойти согласно климатическим правилам в это воскресенье, 10 ноября, не предвидится. Соответственно, никакого снежного покрова не ожидается.

Значит, климатическая осень будет держать в своих руках столицу еще долгое время. Возможно, найдутся любители туманов и мелкой мороси, которые такому раскладу обрадуются. Но многие останутся недовольны как минимум слякотью, как максимум – ухудшением самочувствия.

У здоровья тоже бывает осенний кризис

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продолжение климатической осени опасно в первую очередь перепадом температур. "Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление", – рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

В таких обстоятельствах даже в целом здоровые люди могут почувствовать некоторое недомогание – головные боли, слабость, сонливость. Однако в большей степени придется несладко пенсионерам, людям со слабым здоровьем, а также гражданам, у которых уже имеются хронические заболевания.

"Дело в том, что любые контрасты температур очень сказываются на здоровье человека, потому что спазмы сосудов приводят к обострению любых хронических сосудистых проблем, любых хронических воспалений", – пояснила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Людмила Лапа.

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева обратила внимание на то, что сложнее всего придется людям, у которых имеются хронические заболевания, связанные с сосудистой системой. "Скачки температуры, скачки давления – людям с вегето-сосудистой дистонией необходимо вести себя наиболее осторожно", – пояснила эксперт в беседе с сайтом.

"Старайтесь ложиться спать в девять, максимум десять вечера, чтобы организм полноценно отдыхал", – отметила Ярцева.

В свою очередь Людмила Лапа добавила, что необходимо всеми способами улучшить циркуляцию крови в не самую благоприятную погоду.





Людмила Лапа врач-терапевт Нужно делать шейную гимнастику хотя бы по 10 минут в перерывах между работой. Это помогает организму бороться с такими погодными аномалиями.

Однако самое важное – не заниматься самолечением, а вовремя посещать врачей. Хронические заболевания требуют постоянного наблюдения, поэтому лишняя диспансеризация осенью людям с проблемным здоровьем никогда не повредит. Особенно если состояние будет ухудшаться.



Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Кроме того, отклонение температуры воздуха от нормы еще не говорит о том, что погода на улице стоит теплая. Поэтому менять теплые куртки и шарфы на легкие осенние пальто торопиться не стоит. "Осень – благоприятное время года для размножения вирусов и бактерий, которые могут пагубно влиять на человеческий организм: влажность этому способствует", – рассказала Москве 24 иммунолог Елена Латышева. Вследствие этого увеличивается вирусная нагрузка на иммунитет.

В то же время врачи уверены, что здоровые люди от погодных аномалий страдать не должны. Достаточно вести здоровый образ жизни, соблюдать правильный режим и хорошо питаться.



Как поддержать свое здоровье осенью Соблюдайте режим "работы-отдыха": трудитесь не более восьми часов в сутки, а также уделяйте должное время ночному сну – не менее восьми часов. Компенсируйте недостаток отдыха в выходные;

Ведите активный образ жизни: занятия спортом, прогулки на свежем воздухе. Выполняйте ежедневную норму шагов (в среднем для взрослого человека – около 10 тысяч);

Питайтесь правильно и сбалансированно. Не снижайте уровень потребления витаминов;

Своевременно проводите профилактику хронических заболеваний, не забывайте о регулярной диспансеризации;

Не занимайтесь самолечением – вовремя обращайтесь к врачу в случае недомогания.

Осенняя хандра. Продолжение

Кроме того, Виктор Лишин отметил, что в группе риска находятся и люди с психосоматическими заболеваниями. "Сезонная депрессия – явление распространенное, – рассказал заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский. – И приход осени, как правило, сопровождается значительным повышением количества обращений в связи с ухудшением психического состояния людей".

Уменьшение продолжительности солнечных дней, или инсоляция, влияет на общее состояние здоровья, в том числе и на настроение. Яркость освещения окружающего мира является непосредственным механизмом воздействия на головной мозг. И при смене внешних условий вполне вероятно возникновение расстройств.

"Вообще в этот период наш организм проходит период перестроения на зимний режим", – отметила в беседе с Москвой 24 психолог Анфиса Калистратова. По ее словам, тело человека становится менее активным, постоянно нуждается в отдыхе и сне, деятельность организма замедляется вместе с деятельностью природы. Однако жизнь, особенно в мегаполисах, не стоит на месте, поэтому такие переходные периоды переносятся людьми непросто. "Наш организм реагирует на внешнюю обстановку: серость, слякоть, дожди влияют на психическое настроение не самым лучшим образом", – пояснила она.





Анфиса Каистратова психолог Человек осенью сопротивляется этому активному ритму, так как он живет в природе. За счет этого сопротивления стабильность психики расшатывается. И у тех, кто уже страдает какой-то психосоматикой, эти заболевания будут только обостряться.

Однако зимой, когда процесс перестройки заканчивается, люди начинают чувствовать себя намного лучше. Не в последнюю очередь влияют на это снег и солнце, которые делают обстановку вокруг более светлой. Таким образом, удлинение осени не усугубляет психологические проблемы, но подвергает психику более долгим испытаниям серой окружающей обстановкой.

"Надо заземлиться, успокоиться, понять, что переходный период, которым является осень, – это не страшно, это временно. И тогда все будет в порядке. Нужно постоянно работать над своим психическим состоянием, держать его в узде", – пояснила Калистратова. И тогда можно по-настоящему насладиться последними в этом году осенними деньками.