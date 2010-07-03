Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве и Московской области 5 ноября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московской области сильный ветер прогнозируют в период с 15:00 и до 06:00, в Москве – с 17:00 до 03:00. В городе объявлено экстренное предупреждение", – говорится в сообщении. Также ожидается дождь.

Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждение линий электропередачи.

Уточняется, что из-за непогоды в городе могут возникнуть заторы на дорогах и увеличится количество аварий. Автомобилистам советуют оставлять машины вдали от деревьев.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер. Из-за ветра Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во вторник и среду атмосферное давление в городе опустится ниже нормы на 10–13 единиц.

К утру оно уже упало до 736 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров ртутного столба. Однако синоптик отметил, что беспокоиться из-за этого не стоит.

