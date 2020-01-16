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Москва 24

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Общество

12:14

Зима в Москве может стать самой теплой в истории

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Текущая зима может стать самой жаркой в столице за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"По всем расчетам, которые мы ведем, существует большая вероятность, что нынешняя зима может стать наиболее жаркой в Москве", – отметил метеоролог.

В четверг, 16 января, температура воздуха в столице достигла рекордных значений. Утром воздух прогрелся до +3,1 градуса. Такие погодные показатели повторили рекорд 1925 года.

Вильфанд ранее отмечал, что большую часть России, в том числе Москву, в ближайшие пять дней ожидает отклонение от климатической нормы на 12 градусов.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

Тем временем в феврале в городе температура ожидается в пределах нормы: днем – минус 2–7, а ночью – до минус 12 градусов. Однако в некоторых регионах страны ожидаются настоящие морозы, отмечают синоптики.

"Утро": в столице может быть побит погодный рекорд

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