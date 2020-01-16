Синоптики предупредили россиян о 50-градусных морозах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В феврале морозы придут в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую области на северо-западе, а также в Тверскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области на севере и северо-востоке страны, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В Смоленской, Нижегородской, Кировской и Московской областях температура также ожидается в пределах февральской нормы.
Метеоролог отметила, что нормальная погода февраля для Псковской и Новгородской областей, а также Карелии – до минус 7-12 градусов по ночам и до минус 2-7 градусов в дневные часы.
При похолоданиях температура ночью может опускаться до минус 20, а днем – до минус 15 градусов.
На севере Центрального округа, в Тверской области, обычные февральские температуры примерно такие же. При похолодании ночью столбики термометров могут опускаться до минус 25 градусов.
На севере Приволжского округа нормальная погода февраля – до 17 градусов мороза ночью и до минус 11 днем. При похолоданиях ночью – до минус 27 градусов.
На юге – в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае – температура в феврале может быть теплее обычной на один градус. В дневные часы ожидается не выше плюс одного градуса.
Теплее нормы может быть в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Там нормой считаются ночные температуры до минус 18 и дневные до минус 16 градусов. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях также чуть теплее обычных ночных значений в минус 13-18 градусов и дневных в минус 6-11 градусов.
На юге Западной Сибири около нормы – по ночам минус 17-22 градуса, днем – минус 9-14 градусов. Но могут быть и морозы до минус 35 градусов. На востоке Эвенкии температура ожидается ниже нормы – возможны по ночам 50-градусные морозы.
В центральных и южных районах Красноярского края февраль ожидается в пределах нормы – до минус 28 по ночам и днем минус 14-19 градусов. Ниже нормы может быть в Якутии, Забайкалье и в Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области.
Самые сильные морозы ожидаются на северо-востоке Якутии – днем до минус 35 градусов, ночью – до минус 45 градусов. В отдельные дни до минус 50 градусов. Немного теплее на Камчатке и на Сахалине.
Много осадков ожидается в Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской областях, южной половине Рязанской области, в Калмыкии, на севере Ставрополья и в Ростовской области.
Снегопады пройдут в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области, Забайкалье, на востоке Амурской области и Хабаровского края, юге Приморья. Дефицит осадков может быть в Якутии, в Оренбургской и Курганской областях, а также на юге Челябинской области.
В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы – днем – минус 2-7, а ночью – до минус 12 градусов. Осадков выпадает 36 миллиметров – это меньше, чем в январе.
В четверг, 16 января, температура воздуха в столице достигла рекордных значений 1925 года. Утром воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса.
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