До 5 градусов тепла ожидается в Москве 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой дождь и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 16 января.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.

15 января Гидрометцентр объявил в Москве до пятницы желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и до четверга – в Подмосковье.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд также указал, что 16 января в Москве могут установить новый температурный рекорд. Предыдущий рекорд – 3,1 градуса – установили в январе 1925 года.

Вильфанд добавил, что большую часть России, в том числе Москву, в ближайшие пять дней ожидает отклонение от климатической нормы на 12 градусов.