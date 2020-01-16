ГИБДД призвала убирать смартфоны перед переходом дороги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ГИБДД по столице призвало пешеходов быть внимательными и соблюдать осторожность в связи с сильным ветром.

Как говорится в Twitter Госавтоинспекции, ветер до 15 метров в секунду сохранится в Москве до 9:00 пятницы, 17 января.

"Перед переходом дороги убирайте смартфоны и наушники. Внимательно смотрите по сторонам и держите детей за запястье", – указывается в сообщении.

15 января Гидрометцентр объявил в Москве до пятницы желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и до четверга – в Подмосковье.