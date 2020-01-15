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Общество

11:35

Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

В ближайшие в выходные в столице ожидается облачная штилевая погода без существенных осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура воздуха будет на 8–9 градусов выше климатической нормы, что не свойственно для середины зимы. В ночь на субботу, 18 января, ожидается слабоположительная температура. Днем воздух может прогреться до 1–3 градусов тепла.

"Погода будет довольно тихая, штилевая", – подчеркнула Позднякова. В воскресенье погода будет такой же. В то же время в выходные ожидается повышенное атмосферное давление.

Большую часть России, в том числе Москву, в ближайшие пять дней ожидает отклонение от климатической нормы на 12 градусов, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода будет очень теплой на всей территории страны. Синоптик подчеркнул, что это бывает нечасто, поскольку для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная.

Вильфанд также заявил, что 16 января в Москве могут установить новый температурный рекорд. Специалист заявил, что воздух может прогреться до плюс 5 градусов. Предыдущий рекорд – 3,1 градуса – установили в январе 1925 года.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

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