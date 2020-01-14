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12:46

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Температурный рекорд 95-летней давности может быть побит в Москве

Новый температурный рекорд ожидается в четверг
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый температурный рекорд может быть установлен в столице 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он уточнил, что в этот день воздух может прогреться до 5 градусов тепла. При этом максимальная температура в этот день была зафиксирована в 1925 году. Тогда столбики термометров показали 3,1 градуса выше нуля.

"С большой вероятностью этот рекорд будет превзойден", – сказал Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что температура воздуха весной будет на несколько градусов превышать климатическую норму.

По словам специалиста, в январе температура превысит норму на 4–6 градусов, в феврале – на 3–4 градуса. При этом дневная температура будет опускаться ниже минус 5 градусов очень редко. Россиянам не стоит ждать и снегопадов. Самым снежным месяцем станет февраль. В этот период ожидается до 20 миллиметров осадков.

В марте превышение климатической нормы составит 3-4 градуса, в апреле – 1–2 градуса, в мае – 1 градус. Весной температурная аномалия будет плавно сокращаться, уверен Тишковец. Он добавил, что весь снег растает уже в апреле.

"Утро": москвичей предупредили о новых температурных рекордах

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