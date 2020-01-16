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Москва 24

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Общество

11:00

Первый температурный рекорд в этом году зафиксирован в столице

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 16 января, температура воздуха в столице достигла рекордных значений 1925 года. Утром воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уже повтор рекорда есть, в 9 утра температура достигла плюс 3,1 градуса тепла, но мы еще ждем повышения температуры", – сказал Тишковец.

Как говорится на портале "Метеоновости", первый температурный рекорд 2020 года зафиксирован в Москве в четверг.

"Так, в минувшие сутки, 15 января, всего плюс 0,2 градуса не хватило до рекорда. Зато сегодня уже в утренние часы температура в Москве повторила рекорд 1925 года. В 8:00 она составила плюс 3,1 градуса. Именно такое значение является суточным максимумом для 16 января. 94 года подобного тепла в Москве в эти сутки не случалось", – говорится в сообщении.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что 16 января погода в Москве может установить новый температурный рекорд.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

"Утро": порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду 16 января

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