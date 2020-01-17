Новый погодный рекорд побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве достигла плюс 4,3 градуса – это рекордное значение за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы и области.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 января 1925 года. Тогда воздух прогрелся до 4,2 градуса, уточняют синоптики.

Накануне температура воздуха в столице также достигла рекордных значений. Утром 16 января воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса. Эти погодные показатели повторили рекорд 1925 года.

Уточняется, что с начала января температура в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму. Метеорологи отмечают, что аномальное тепло сохранится до середины месяца, однако погодных рекордов больше не ожидается. Днем температура будет держаться в плюсе, а по ночам – около нулевой отметки.

В начале новой рабочей недели температура воздуха днем может прогреться до 4 градусов, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов.

Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. Это связано с тем, что в стране площадь суши гораздо больше площади воды. Кроме того, климатологи считают, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.

